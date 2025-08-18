Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Termina nesta segunda-feira (18) o prazo para entrega dos documentos dos pré-selecionados na segunda chamada do Prouni, o Programa Universidade para Todos, referente ao segundo semestre de 2025. A entrega dos documentos na instituição de ensino superior pode ser feita presencialmente ou por meio eletrônico. Esta edição do programa oferece mais de 211 mil bolsas de estudo em 887 instituições de todo o país. E ainda: Inmet alerta para ventanias e temporais no Rio Grande do Sul.



