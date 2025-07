Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Estados Unidos e China retomam, nesta segunda-feira (28), as negociações para prorrogar a trégua tarifária entre os dois países. Representantes das duas maiores economias do mundo se reúnem em Estocolmo, na Suécia, para tentar estender por mais três meses o acordo que evita o aumento das tarifas. De acordo com um jornal britânico, Trump suspendeu as restrições à exportação de tecnologia para a China. E ainda: Senadores e chanceler brasileiros vão aos EUA para buscar alternativas ao tarifaço.



