Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta segunda (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A venda de carros populares menos poluentes cresceu 11% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Em relação a junho, o salto foi de 13%. A alta está relacionada ao programa "carro sustentável", do governo federal, que zerou o IPI desses veículos. Os dados foram comemorados pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Segundo ele, o aumento nas vendas impulsiona o emprego na indústria e no comércio. Cinco montadoras já aderiram ao programa, lançado há menos de um mês. A iniciativa zera o IPI de carros populares que emitem menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro, usam mais de 80% de materiais recicláveis, são fabricados no Brasil e fazem parte da linha de entrada das marcas. Alguns modelos já tiveram redução de até R$ 13 mil no preço final. E ainda: Portugal está em alerta para incêndios florestais.



