Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Em vigor desde o dia 6 de agosto, o tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras pode provocar a perda de mais de 700 mil empregos no país em até um ano. Os setores mais afetados seriam serviços, indústria de transformação, comércio e agropecuária. Além dos empregos, o estudo do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) projeta perdas de mais de R$ 3 bilhões em arrecadação para a previdência e FGTS, R$ 14,3 bilhões em salários e quase R$ 39 bilhões em valores adicionados à economia, que são os recursos financeiros usados desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. E ainda: STF garante devolução de valores pagos a mais na conta de luz.



