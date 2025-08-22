Logo R7.com
Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (22)

Consumo das famílias cresce 4% em julho, aponta Abras. Rio Grande do Sul está em alerta por causa de temporais

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O consumo nos lares brasileiros avançou 4% em julho em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), houve alta de 2,41% na comparação com junho. No acumulado de janeiro a julho, o crescimento do setor foi de 2,66%. A Abras aponta que o bom resultado do mês foi impactado pela melhora nos dados de desemprego e na renda da população. E ainda: Rio Grande do Sul está em alerta por causa de temporais.

