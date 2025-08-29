Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Navios de guerra enviados pelos Estados Unidos começam a se aproximar da costa da Venezuela, intensificando a tensão entre os dois países. Até a próxima semana, sete navios de guerra e um submarino nuclear de ataque devem chegar ao país. Algumas embarcações já estão em águas caribenhas. Além de destróieres, navios assalto anfíbio fazem parte do grupo, transportando 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais.

Fontes disseram à Agência de Notícias Reuters que as forças armadas americanas têm usado aviões de espionagem para coletar informações de inteligência. A Casa Branca disse que Trump está pronto para usar ‘todos os elementos do poder americano para impedir que drogas inundem os Estados Unidos’. O presidente Nicolás Maduro reagiu e disse que não há maneira de os EUA entrarem na Venezuela. Embarcações e drones venezuelanos foram destacados para patrulhar a costa do país. E ainda: Receita Federal iguala fintechs a bancos para evitar fraudes.



