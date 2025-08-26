Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IPCA-15, conhecido como a prévia da inflação, teve resultado negativo em agosto. É o menor desde setembro de 2022 e a primeira deflação desde julho de 2023. De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo IBGE, o índice teve queda de 0,14%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,26% e de 4,95% nos últimos 12 meses. O grupo habitação, influenciado pela queda de quase 5% na conta de luz, foi o principal responsável pela deflação. Na sequência, veio o grupo alimentação e bebidas, que, pelo terceiro mês consecutivo, registrou queda nos preços. E ainda: Tufão deixa mortos e feridos no Vietnã.



