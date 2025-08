Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta terça (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Civil de São Paulo realizou uma megaoperação contra uma quadrilha que falsicava remédios. A justiça autorizou o cumprimento de mais de 100 mandados contra os suspeitos. A operação foi realizada em São Paulo e em mais 11 estados. Segundo a polícia, a quadrilha adulterava remédios para emagrecimento e anabolizantes, e os produtos eram vendidos sem receita médica por uma empresa clandestina que não tinha autorização da Anvisa para funcionar. Em cinco anos, o grupo movimentou cerca de R$ 25 milhões com a venda dos medicamentos falsificados. E ainda: Governo publica novas regras para educação integral nas escolas.



