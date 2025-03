Astronautas presos há nove meses no espaço começam viagem de volta para a Terra

Os astronautas que estão há nove meses presos no espaço já começaram a viagem de volta para a Terra. Os dois partiram na madrugada desta terça-feira (18), quando a cápsula da empresa SpaceX se desprendeu da Estação Espacial Internacional. A espaçonave deve atravessar a atmosfera da Terra esta noite e, cerca de 40 minutos depois, deve pousar no mar na costa da Flórida.



