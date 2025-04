Atacante Bruno Henrique se reapresenta ao Flamengo um dia após ser indiciado pela Polícia Federal

O atacante Bruno Henrique se reapresentou ao Flamengo um dia depois de ser indiciado pela Polícia Federal. Ele esteve com o time e participou da preparação para a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, que será realizada nesta quarta-feira (16). A PF indiciou o jogador por suposta fraude em um jogo de futebol. Outras nove pessoas ainda são investigadas. Os agentes encontraram no celular do irmão do atacante mensagens comprometedoras que ligam Bruno Henrique a um esquema de apostas. Foram analisadas quase quatro mil conversas de um aplicativo de mensagens.



