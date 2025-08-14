Ataque com drone ucraniano deixa feridos na Rússia

Em meio às tentativas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, os ataques no conflito entre os dois países continuam. Nesta quinta-feira (14), um drone ucraniano atingiu o telhado de um prédio residencial em uma cidade no sul da Rússia. 13 pessoas ficaram feridas e outros prédios foram danificados. O Ministério da Defesa russo informou que oito drones ucranianos foram destruídos pela defesa aérea do país.



