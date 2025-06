Ataque do Irã mata oito pessoas em Israel no quarto dia de conflito

Pelo menos 8 pessoas morreram em um ataque do Irã contra as cidades de Haifa e Tel Aviv, em Isreal. Mais de 100 ficaram feridas nas duas cidades. Diversas casas foram destruídas. Desde sexta-feira, Israel mira militares da alta cúpula do Irã e a infraestrutura nuclear do país. Segundo a agência Reuters, até agora 24 pessoas morreram do lado israelense e 224 no Irã.



