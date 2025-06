Ataque iraniano a hospital de Israel deixa 70 feridos

O Irã bombardeou um hospital em Israel. O ataque deixou pelo menos 70 pessoas feridas. Os pacientes tiveram que ser retirados das instalações. De acordo com o Ministério da Saúde, outras regiões de Israel foram atingidas nesta quinta-feira (19), deixando mais de 270 feridos. O chefe da inteligência israelense determinou que as forças de defesa intensifiquem a ofensiva contra alvos estratégicos iranianos.



