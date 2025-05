Ataque russo deixa dois mortos e cinco feridos na Ucrânia

Um dia depois de o governo da Ucrânia propor um cessar-fogo com a Rússia por até 90 dias, os russos atacaram mais uma vez. Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na cidade portuária de Odessa, segundo as agências internacionais. As forças de defesa ucranianas afirmaram que cinco mísseis e 170 drones foram lançados contra o território do país durante a madrugada desta quinta-feira (1º). A empresa ferroviária estatal disse que o ataque também danificou os trilhos dos trens. Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, um drone atingiu um posto de combustíveis e provocou um incêndio.