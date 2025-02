Atentado sofrido pelo ex-prefeito de Taboão da Serra foi forjado, segundo a polícia

Polícia Civil de São Paulo concluiu que o atentado sofrido pelo ex-prefeito de Taboão da Serra, na região metropolitana, foi uma farsa. O ataque a tiros aconteceu em outubro de 2024, durante as eleições municipais. A polícia e o Ministério Público realizaram nesta segunda (17) uma grande operação para prender suspeitos de envolvimento nesse falso atentado, que segundo os investigadores foi planejado para gerar comoção e impulsionar a campanha do então prefeito, José Aprígio da Silva, que acabou não se reelegendo. Ainda não se sabe o paradeiro do ex-prefeito, mas a defesa afirma que ele é a vítima nessa história.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!