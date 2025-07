Atirador que matou quatro em Nova York tinha sede da NFL como alvo

O atirador que matou quatro pessoas em um prédio em Nova York, nos Estados Unidos, tinha como alvo a sede da NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano. O edifício comercial em Manhattan permaneceu fechado nesta terça-feira (29), um dia após o ataque. O atirador, identificado como Shane Tamura, entrou no local com um fuzil e abriu fogo na recepção. Em seguida, pegou um elevador e continuou o ataque em outro andar, antes de cometer suicídio. Um bilhete encontrado no corpo do atirador culpava a liga de futebol americano por uma lesão cerebral. Segundo as autoridades, ele pegou o elevador errado e não chegou ao escritório da NFL.



