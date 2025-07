Ato em defesa da soberania do Brasil reúne representantes de diversas entidades em São Paulo

Um ato em defesa da soberania do Brasil reuniu representantes de diversas entidades em São Paulo. O encontro foi na Faculdade de Direito da USP. centenas de pessoas, de diferentes setores da sociedade, se reuniram para protestar contra as ameaças de taxação aos produtos brasileiros feitas pelo presidente americano Donald Trump, que tem criticado a Justiça brasileira pelo julgamento da tentativa de golpe, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu.



