Ator francês Gérard Depardieu é condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra mulheres

O ator Gérard Depardieu, considerado um dos principais nomes do cinema francês, foi condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra duas mulheres. Gérard também terá que pagar uma indenização equivalente a R$ 183,3 mil. O caso aconteceu em 2021, durante a gravação de um filme. As vítimas relataram toques forçados e comentários obscenos. Depardieu, de 76 anos, negou as acusações e disse que vai recorrer.



