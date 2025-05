Atropelamento em massa deixa oito feridos no sul da Alemanha

Um atropelamento em massa deixou oito feridos no sul da Alemanha. Três estão em estado grave. O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu e foi preso. A área foi isolada pela polícia, que aconselhou pedestres e motoristas a evitarem a região. Autoridades descartaram a possibilidade de um atentado.



