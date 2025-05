Audiência na Câmara de Vereadores de SP termina em confusão

Uma confusão na Câmara de Vereadores de São Paulo terminou na delegacia. Durante uma audiência pública para debater o transporte de passageiros por motocicletas na capital paulista, o vereador Lucas Pavanato, do PL, e o presidente do Sindicato Sindimoto, Gilberto Almeida, trocaram ofensas e empurrões, antes de serem contidos. Ambos registraram boletins de ocorrência.



