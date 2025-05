Aumento de 55% no desmatamento da Amazônia acende alerta do governo federal

Um aumento de 55% no desmatamento da Amazônia em abril, em comparação com o mesmo período de 2024, acendeu um alerta do governo federal. Os maiores índices foram no Amazonas, Mato Grosso e Pará. O governo vai reavaliar as estratégias do plano de prevenção e controle. A ideia é evitar que o quadro se repita e repercuta na taxa anual de desmatamento, medida entre agosto de 2024 e julho de 2025 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nesta quinta (8), foram aprovados os planos de ação para prevenção e controle na Mata Atlântica e no Pampa.



