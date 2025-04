Aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave deixa 14 capitais em alerta

Em Minas Gerais, as prefeituras de Contagem e Betim decretaram estado de emergência em saúde pública devido ao aumento de mais de 50% nos casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças com até dois anos desde o início do outono. Esse aumento é parte de um alerta mais amplo sobre a circulação de vírus em 14 capitais do Brasil. A vacinação contra a gripe é uma importante forma de prevenção contra a doença.



