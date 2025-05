Autoridades da Colômbia declaram estado de calamidade pública após fortes chuvas

Na Colômbia, autoridades declararam estado de calamidade pública depois que fortes chuvas provocaram um deslizamento de terra e a morte de uma pessoa. O temporal começou no final de semana na cidade de Itagui, no noroeste do país. A enxurrada arrastou árvores, motos e até carros pelas ruas. Pelo menos 35 famílias foram afetadas pelo mau tempo.



