Autoridades inglesas e francesas emitem alertas de saúde por causa de altas temperaturas

Autoridades inglesas e francesas emitiram alertas de saúde por causa da previsão de altas temperaturas. As temperaturas devem chegar a 34 graus Celsius na Inglaterra e 38 graus na França, neste fim de semana. São cerca de 12 graus acima do normal para esta época do ano. As autoridades dos dois países emitiram alertas para que as pessoas mantenham-se hidratadas e que em especial os idosos evitem exposição ao sol.



