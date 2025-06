Autoridades peruanas suspendem buscas por brasileiro desaparecido na Cordilheira dos Andes

As autoridades peruanas suspenderam por 15 dias as buscas ao brasileiro e a outros dois homens desaparecidos em uma área da Cordilheira dos Andes. As más condições climáticas colocam em risco as equipes de resgate. Abalada com a notícia da interrupção das buscas, a família Edson Vandeira Costa, de 36 anos, não quis falar sobre o assunto. O fotógrafo e montanhista brasileiro desapareceu com dois amigos peruanos no dia primeiro de junho.



