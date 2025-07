Avião com 49 pessoas cai no leste da Rússia; não há sinal de sobreviventes

Um avião com 49 pessoas a bordo caiu no leste da Rússia . A aeronave foi localizada por um helicóptero de resgate em uma colina a cerca de 15 quilômetros do destino final, a cidade de Tinda. Informações iniciais indicam que não há sobreviventes. Segundo relatos da imprensa russa, havia pouca visibilidade no momento da queda.



