Avião de pequeno porte cai em São José do Rio Preto (SP)

Um avião de pequeno porte caiu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Duas pessoas morreram. O acidente aconteceu durante um voo de treinamento. O monomotor caiu logo após a decolagem em uma área rural a quase seis quilômetros de distância do aeroporto de Rio Preto. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda. O avião de pequeno porte estava em situação normal para voo e ainda não se sabe o que provocou o acidente, o que será analisado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa.



