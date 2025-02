Avião faz pouso de emergência no Piauí por falta de combustível

Um avião precisou fazer um pouso de emergência no Piauí após o piloto declarar que estava sem combustível. Câmeras flagraram o momento em que a aeronave pousou no aeroporto de Parnaíba na manhã desta quinta-feira (20). O avião da Azul havia partido de Campinas, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de São Luís, no Maranhão. A companhia aérea disse que o piloto não conseguiu pousar no destino final por questões climáticas adversas e seguiu para Teresina, onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo. A aeronave então seguiu para a cidade de Parnaíba, onde o pouso foi realizado em segurança. O avião foi abastecido e seguiu para São Luís em seguida.



