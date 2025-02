Avião pousa ‘de barriga’ em aeroporto de Sorocaba (SP) após apresentar problema no trem de pouso

Um avião pousou ‘de barriga’ em um aeroporto de Sorocaba (SP), depois de apresentar um problema no trem de pouso. A aeronave se aproximou da pista e o piloto pousou raspando a fuselagem no solo. Houve um princípio de incêndio, mas foi controlado pela equipe do aeroporto. Quatro pessoas estavam a bordo do avião; ninguém ficou ferido.