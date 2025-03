Avião que transportava Lula arremete durante tentativa de pouso em Sorocaba (SP)

O avião que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou arremeter durante uma tentativa de pouso em Sorocaba, no interior de São Paulo, devido a fortes ventos na região. Imagens mostram o momento em que a aeronave, após abortar o pouso, segue em voo até realizar o procedimento com sucesso em outra cabeceira da pista. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a manobra foi necessária por questões de segurança, e o presidente seguiu sua agenda sem maiores intercorrências.



