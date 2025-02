Na pré-Libertadores, o Bahia avançou de fase. Em Salvador, o time brasileiro venceu o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0. O clube garantiu lugar na terceira fase e vai enfrentar o Nublense, do Chile, ou o Boston River, do Uruguai.



