Balança comercial brasileira fecha marco com superávit de US$ 8,15 bilhões

De acordo com um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a balança comercial brasileira fechou em março no melhor resultado para o mês em dois anos. O superávit foi de US$ 8,15 bilhões. O aumento em relação a março do ano passado foi de 13,8%. O resultado reflete, principalmente, a alta nas cotações do café e o início das safras de soja e milho.



