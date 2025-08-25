Balão explode e causa pânico em comunidade no Rio de Janeiro

Um balão explodiu e causou pânico em uma comunidade no Rio de Janeiro. A sequência de explosões fez as pessoas correrem desesperadas para não serem atingidas pelos fogos de artifício. Uma área de vegetação pegou fogo. Testemunhas relataram que alguns moradores ficaram feridos. O flagrante foi registrado na comunidade de Santa Maria, na zona oeste do Rio de Janeiro.



