Balão explode e causa pânico em comunidade no Rio de Janeiro

A sequência de explosões fez as pessoas correrem desesperadas para não serem atingidas pelos fogos de artifício

Boletim JR 24H|Do R7

Um balão explodiu e causou pânico em uma comunidade no Rio de Janeiro. A sequência de explosões fez as pessoas correrem desesperadas para não serem atingidas pelos fogos de artifício. Uma área de vegetação pegou fogo. Testemunhas relataram que alguns moradores ficaram feridos. O flagrante foi registrado na comunidade de Santa Maria, na zona oeste do Rio de Janeiro.

