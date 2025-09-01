Logo R7.com
Balsa afunda com grupo de pagode em Salvador (BA)

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Boletim JR 24H|Do R7

A Marinha afirma que não foi comunicada sobre um evento em uma balsa em Salvador (BA). O show de pagode quase terminou em tragédia depois que a embarcação afundou. O evento acontecia na praia da Ribeira, no fim da tarde do último domingo (31). Quinze integrantes da banda e os organizadores foram parar na água. Nas imagens, é possível ver caixas de som e peças da bateria boiando. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

