Bancos de sangue de São Paulo estão com estoque baixo

Os bancos de sangue do estado de São Paulo enfrentam uma situação crítica, especialmente para o tipo O negativo. A Secretaria de Saúde emitiu um alerta para que as pessoas doem sangue antes de se vacinarem, já que certas vacinas podem impedir doações por até quatro semanas. O intervalo de espera varia: vacinas contra dengue e febre amarela exigem quatro semanas, gripe 48 horas, e Covid-19 sete dias. Informações detalhadas sobre locais e requisitos para doação estão disponíveis no aplicativo Poupatempo.



