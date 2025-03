Bancos já podem oferecer crédito consignado para quem tem carteira assinada

A partir desta sexta-feira (21), uma nova linha de crédito consignado está disponível para trabalhadores com carteira assinada. A adesão ocorrerá em etapas. Inicialmente, bancos oferecem o crédito por meio da carteira de trabalho digital, com propostas enviadas em até 24 horas. Na próxima terça-feira (25), será possível migrar um consignado ativo para essa nova modalidade, com portabilidade disponível a partir de 6 de junho. Este programa atende também trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!