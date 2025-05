Barco vira na Califórnia e deixa três mortos e nove desaparecidos

Três pessoas morreram depois que um barco virou no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. Nove vítimas seguem desaparecidas. Equipes de resgate encontraram quatro pessoas com vida. Autoridades suspeitam que a embarcação estava fazendo um transporte clandestino de migrantes entre o México e os Estados Unidos.



