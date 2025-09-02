Barricadas em chamas são colocadas em comunidade para tentar impedir ação da polícia no RJ
Segundo a Polícia Militar, mais de 3,5 mil toneladas de barricadas foram retiradas de comunidades do estado em 2025
Oito toneladas de barricadas foram retiradas, nesta terça-feira (2), do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. Os obstáculos foram encontrados em 28 pontos diferentes da comunidade que fica na zona norte da cidade. Segundo as autoridades, alguns foram incendiados pelos traficantes para impedir a entrada das equipes.
Para apagar o fogo, os policiais usaram baldes com água. Eles também contaram com o apoio de uma retroescavadeira e um maçarico usado para cortar trilhos de ferrovia usados como obstáculos. Segundo a Polícia Militar, mais de 3,5 mil toneladas de barricadas foram retiradas de comunidades do estado em 2025.
