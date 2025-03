Batida entre van e carreta deixa onze mortos na rodovia BR-243, na Bahia

Onze pessoas morreram depois de uma batida entre uma van e uma carreta, em um trecho da BR-243, na Bahia. Com o impacto, os veículos foram parar fora da pista. Dez pessoas morreram no local. Uma adolescente, de 16 anos, foi socorrida em estado grave, mas não resistiu. Outros dois passageiros ficaram feridos e estão internados. Os motoristas da carreta e da van tiveram ferimentos leves e já foram liberados. As vítimas voltavam para casa, depois de passar o final de semana em um sítio, na Chapada Diamantina. Segundo a prefeitura da cidade, nove vítimas eram da mesma família. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.



