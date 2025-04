Bebê de 4 meses morre em desabamento de casa causado por explosão de gás na zona norte de SP

Uma bebê de 4 meses morreu no desabamento de uma casa provocado por uma explosão de gás, na zona norte de São Paulo. Entre os sobreviventes está um idoso de 73 anos, dono do imóvel, que foi preso em flagrante por homicídio. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a suspeita é de que ele tenha causado intencionalmente a explosão após uma discussão com os inquilinos — que também são seus familiares — por conta da falta de pagamento de aluguéis. O idoso, que é bisavô da bebê, permanece internado sob escolta policial. Outras quatro pessoas ficaram feridas e seguem em observação.



