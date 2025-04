Beneficiário do INSS pode pedir cancelamento de descontos indevidos

Uma operação policial identificou descontos irregulares nas contas de aposentados e pensionistas do INSS. Os beneficiários podem consultar o extrato de pagamento para verificar possíveis irregularidades e cancelá-las pelo aplicativo ou site "Meu INSS". O governo suspendeu todos os convênios relacionados após a operação. As investigações apontam que o esquema movimentou mais de 6 bilhões de reais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!