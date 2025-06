Beneficiários do INSS já podem consultar processor de contestação de descontos ilegais

A partir desta segunda-feira (16), beneficiários do INSS que sofreram descontos ilegais podem consultar as respostas sobre suas contestações em agências dos Correios. Aqueles que procuraram atendimento há mais de 15 dias úteis têm essa opção. As consultas também estão disponíveis pelo aplicativo ou site Meu INSS. Mais de 3 milhões de contestações já foram registradas.



