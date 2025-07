Beneficiários do INSS vítimas de descontos ilegais serão ressarcidos a partir de 24 de julho

Aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas de descontos ilegais começam a ser ressarcidos a partir do dia 24 de julho. No primeiro dia, 1,5 milhão de aposentados devem receber o ressarcimento em parcela única. Terão direito a receber as pessoas que questionaram os débitos pelos canais oficiais do INSS. O reembolso vai ser feito diretamente na folha de pagamento, e corrigido pela inflação. O governo vai usar mais de R$ 4 bilhões dos cofres públicos.



