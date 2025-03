Biomédica é morta a facadas pelo ex-marido dentro da clínica onde trabalhava

Uma mulher foi atacada pelo ex-marido dentro da clínica onde trabalhava, em Belo Horizonte. A biomédica Miquéias Nunes de Oliveira, de 33 anos, foi agredida com golpes de faca pelo ex-companheiro e não resistiu. Testemunhas contam que ele foi até a clínica dizendo que queria reatar o relacionamento. Como a vítima disse que não queria, ele a atacou. Depois de matar a mulher, o homem se feriu com a faca e foi encaminhado para o hospital, que não divulgou o estado de saúde dele.



