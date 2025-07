BioParque do Rio de Janeiro confirma morte de nove galinhas-d'angola por gripe aviária

O BioParque do Rio confirmou a morte de nove galinhas-d'angola por gripe aviária. 15 pessoas que tiveram contato com as aves estão sendo monitoradas. Os animais infectados estavam concentrados em uma área conhecida como "savana africana", que vai permanecer interditada por 14 dias.



