BNDES lança edital para fortalecer cooperativas de catadores de material reciclável

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) está com um edital aberto para a gestão do programa "Tudo na Circularidade", que apoiará atividades de cooperativas de catadores de material reciclável. As inscrições vão até 5 de maio no site do BNDES. O programa visa fortalecer a produção e comercialização das cooperativas, e podem concorrer entidades sem fins lucrativos e de direito privado sediadas no Brasil. As entidades selecionadas receberão recursos do Fundo Sócio Ambiental do BNDES, totalizando R$ 20 milhões.



