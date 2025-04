Boletim médico indica boa evolução clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro

O boletim médico divulgado nesta quarta-feira (16) informou uma boa evolução clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro, operado no último fim de semana. Ele está sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Na última terça-feira (15), Bolsonaro iniciou a fisioterapia motora, caminhando fora do leito. Ainda não há previsão de alta. No domingo (13), ele foi submetido à sétima cirurgia em decorrência da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.



