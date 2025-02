Bolsa Família de janeiro começa a ser pago nesta segunda (20)

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de janeiro começam nesta segunda-feira (20) e se estendem até o dia 31. Mais de 20 milhões de famílias têm direito ao benefício mínimo de R$ 600. Os pagamentos ocorrem conforme a ordem estabelecida pelo número de identificação social NIS. Em fevereiro, os pagamentos iniciarão no dia 17 devido à menor quantidade de dias no mês.