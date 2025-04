Bolsas de valores do mundo todo caem após China anunciar retaliação às tarifas americanas

Após a China anunciar uma retaliação às tarifas americanas, as bolsas de valores em todo o mundo registram quedas nas ações. No mercado asiático, as quedas foram de até 2,5% durante o fechamento do pregão. Na Europa, o índice britânico registrou a maior queda desde março de 2020. Já nos Estados Unidos, o índice Dow Jones estendeu as perdas e abriu o dia caindo mais de mil pontos.



