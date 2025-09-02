Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Bolsonaro e mais sete réus começa a ser julgados nesta terça (2) por trama golpista

Penas podem ultrapassar 40 anos de prisão

Boletim JR 24H|Do R7

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A sessão começa às 9h na primeira turma do tribunal em Brasília, sob a presidência do ministro Cristiano Zanin. O processo está previsto para ocorrer em cinco datas até 12 de setembro.


Os réus enfrentam acusações graves: organização criminosa armada, tentativa violenta contra o Estado democrático de direito, golpe de Estado e dano qualificado ao patrimônio da União. Para condenação ou absolvição dos envolvidos são necessários três votos favoráveis entre os cinco ministros participantes. As penas podem ultrapassar 40 anos.


Devido à importância do caso, medidas rigorosas foram adotadas para garantir a segurança durante o julgamento. Desde segunda (1º), a Praça dos Três Poderes está cercada por grades; acessos ao prédio do STF são controlados com detectores de metais; além disso, cães da Polícia Militar realizam varreduras nas proximidades para prevenir incidentes.


A cobertura jornalística é intensa no local devido à relevância política e social deste julgamento histórico que será acompanhado atentamente pela imprensa nacional e internacional nos próximos dias.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Brasília
  • Golpe de estado
  • Internacional (time)
  • Jair Bolsonaro
  • Nacional
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • Política
  • Praça dos Três Poderes
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.