Bolsonaro e mais sete réus começa a ser julgados nesta terça (2) por trama golpista

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A sessão começa às 9h na primeira turma do tribunal em Brasília , sob a presidência do ministro Cristiano Zanin. O processo está previsto para ocorrer em cinco datas até 12 de setembro.

Os réus enfrentam acusações graves: organização criminosa armada, tentativa violenta contra o Estado democrático de direito, golpe de Estado e dano qualificado ao patrimônio da União. Para condenação ou absolvição dos envolvidos são necessários três votos favoráveis entre os cinco ministros participantes. As penas podem ultrapassar 40 anos.

Devido à importância do caso, medidas rigorosas foram adotadas para garantir a segurança durante o julgamento. Desde segunda (1º), a Praça dos Três Poderes está cercada por grades; acessos ao prédio do STF são controlados com detectores de metais; além disso, cães da Polícia Militar realizam varreduras nas proximidades para prevenir incidentes.

A cobertura jornalística é intensa no local devido à relevância política e social deste julgamento histórico que será acompanhado atentamente pela imprensa nacional e internacional nos próximos dias.

